Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Італія надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр.

Таким чином він підтвердив чутки про передачу батареї, які сьогодні, 3 червня, розповсюджували західні ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Більш детальних подробиць про передачу Україні системи ППО SAMP/T глава МЗС не розкрив.