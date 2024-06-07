Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot, - Bloomberg

По информации источников издания, еще одна система Patriot должна дополнить три батареи от Германии, две из которых уже в Украине, а третью Берлин обещал предоставить в апреле.

Собеседники Bloomberg отмечают, что окончательного решения насчет передачи четвертой системы Patriot в Германии пока не приняли.