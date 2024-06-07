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Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot, - Bloomberg

Фото: Германия может передать Украине четвертую батарею Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Германии обсуждают возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, еще одна система Patriot должна дополнить три батареи от Германии, две из которых уже в Украине, а третью Берлин обещал предоставить в апреле. 

Собеседники Bloomberg отмечают, что окончательного решения насчет передачи четвертой системы Patriot в Германии пока не приняли.

Что предшествовало

Напомним, Украина активно призывает союзников о передаче систем ПВО Patriot, которые способны сбивать баллистическое оружие. Это происходит на фоне усиления обстрелов со стороны российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для ослабления российского диктатора Владимира Путина украинские защитники нуждаются в 5-7 системах Patriot.

Пока на призывы откликнулась только Германия. В апреле немецкое Минобороны анонсировало передачу батареи Patriot для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Также недавно министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал предоставление Украине системы ПВО SAMP/T. Она, как и Patriot, может сбивать цели, которые летят по баллистической траектории.

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