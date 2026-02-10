Німеччина раптово змінить посла в Україні, - Spiegel

За даними видання, Томс обійме посаду посла Німеччини в Іспанії. Раніше Томс, серед іншого, був послом у Бразилії і в період правління коаліції "світлофора" (СДПН, Вільна демократична партія і "зелені") працював державним секретарем в Міністерстві фінансів.

Spiegel зазначає, що наступника в Україні поки не визначено - це питання не винесено на розгляд німецького кабінету міністрів.

Також перестановка торкнулася і німецького посольства в Москві. Александр граф Ламбсдорф, який зараз є послом у РФ, має перейти до Тель-Авіва. При цьому його наступником стане посол Клеменс фон Геце, який нині очолює дипмісію Німеччини в Мексиці.

Гайко Томс

Гайко Томс - німецький дипломат і державний діяч. Має юридичну освіту і спеціалізується на питаннях європейської інтеграції, міжнародної фінансової політики та безпеки.

Ключові етапи кар'єри: