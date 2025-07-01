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Гайко Томс стане новим послом Німеччини в Україні: що про нього відомо

Берлін, Вівторок 01 липня 2025 21:57
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Гайко Томс стане новим послом Німеччини в Україні: що про нього відомо Фото: Гайко Томс (flickr by Milken Institute)
Автор: Іван Носальський

Німеччина змінить свого посла в Україні. Дипломатичне представництво очолить Гайко Томс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За даними видання, німецький уряд має затвердити кандидатуру Томса в середу, 2 липня.

На посаді посла він замінить Мартіна Єгера, якого призначать головою Федеральної розвідувальної служби (BND).

Наразі точно невідомо, коли саме Єгер очолить Федеральну розвідувальну службу, а Томс стане німецьким послом в Україні.

Гайко Томс

Варто зауважити, що 57-річний Гайко Томс - досвідчений дипломат. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до цього - заступником голови представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів.

До слова, такі кадрові перестановки відбуваються через кілька місяців після зміни уряду в Німеччині. До влади прийшли ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

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