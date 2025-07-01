Гайко Томс стане новим послом Німеччини в Україні: що про нього відомо
Німеччина змінить свого посла в Україні. Дипломатичне представництво очолить Гайко Томс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
За даними видання, німецький уряд має затвердити кандидатуру Томса в середу, 2 липня.
На посаді посла він замінить Мартіна Єгера, якого призначать головою Федеральної розвідувальної служби (BND).
Наразі точно невідомо, коли саме Єгер очолить Федеральну розвідувальну службу, а Томс стане німецьким послом в Україні.
Гайко Томс
Варто зауважити, що 57-річний Гайко Томс - досвідчений дипломат. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до цього - заступником голови представництва Німеччини при НАТО.
До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів.
До слова, такі кадрові перестановки відбуваються через кілька місяців після зміни уряду в Німеччині. До влади прийшли ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.