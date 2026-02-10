Германия внезапно сменит посла в Украине, - Spiegel

По данным издания, Томс займет должность посла Германии в Испании. Ранее Томс, среди прочего, был послом в Бразилии и в период правления коалиции "светофора" (СДПГ, Свободная демократическая партия и "зеленые) работал государственным секретарем в Министерстве финансов.

Spiegel отмечает, что преемник в Украине пока не определен - этот вопрос не вынесен на рассмотрение немецкого кабинета министров.

Также перестановка затронула и немецкое посольство в Москве. Александр граф Ламбсдорф, который сейчас является послом в РФ, должен перейти в Тель-Авив. При этом его преемником станет посол Клеменс фон Геце, который в настоящее время возглавляет дипмиссию Германии в Мексике.

Хайко Томс

Хайко Томс - немецкий дипломат и государственный деятель. Имеет юридическое образование и специализируется на вопросах европейской интеграции, международной финансовой политики и безопасности.

Ключевые этапы карьеры: