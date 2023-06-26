Німеччина проти передачі заморожених російських активів на відновлення України, - FT

Німеччина виступає проти можливої передачі заморожених російських активів на відновлення України через високі юридичні та фінансові ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зазначимо, що Єврокомісія працює над планом, який міг би залучити мільярди євро на відновлення України шляхом передачі частини прибутків від російських заморожених активів.

При цьому високопоставлені урядовці Німеччини висловили сумніви, що план отримає достатню підтримку, оскільки юридичні ризики надто високі.

Представник МЗС заявив, що Москва "буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні", і наполягав, що Німеччина робить "усе, що в її силах", щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями. Але він сказав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає "складні фінансові та юридичні питання".

"Це відкриває банку з хробаками", - сказав інший німецький чиновник, додавши, що якщо ЄС візьме гроші з російського центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент для інших, як-от претензії Польщі щодо відшкодування Берліном збитків під час Другої світової війни.

Один чиновник сказав, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та дійшов висновку, що вони юридично непрацездатні.

Високопоставлений український чиновник сказав, що Київ вважає, що ЄС міг би залучати 3 млрд євро на рік з активів російського центрального банку. Посадовець сказав, що Україна також розглядає альтернативну схему, за якою комісія могла б використовувати конфісковані російські активи як заставу, під яку вона могла б позичати для інвестування з відшкодуванням, яке було б призначено для Києва.

Речник комісії Крістіан Віганд, сказав, що лідери ЄС, які зустрічаються на саміті в Брюсселі в четвер, нададуть подальші вказівки.

"Ще деякі питання потребують додаткового уточнення, і, зокрема, буде необхідна подальша координація з нашими міжнародними партнерами, а саме з країнами G7, з метою внесення конкретної пропозиції", - додав він.

Конфіскація російських активів

Україна разом з партнерами створює формат, за допомогою якого зможе конфіскувати заморожені російські активи у державах Європи, США, Канаді та інших країнах-союзниках. Їх планують направити на відновлення України.

За даним Bloomberg, в ЄС вже вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Тим часом Україна готує механізм для конфіскації до 500 млрд доларів заморожених російських активів.

До того ж, у травні Рада Європи створила міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією.

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