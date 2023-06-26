Германия против передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, - FT

Германия выступает против возможной передачи замороженных российских активов на восстановление Украины из-за высоких юридических и финансовых рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Еврокомиссия работает над планом, который мог бы привлечь миллиарды евро на восстановление Украины путем передачи части доходов от российских замороженных активов.

При этом высокопоставленные чиновники Германии выразили сомнение, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки.

Представитель МИД заявил, что Москва "будет вынуждена заплатить за ущерб, причиненный ей Украине", и настаивал, что Германия делает "все, что в ее силах", чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, которые находятся под санкциями. Но он сказал, что идея использования российских средств для обновления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".

"Это открывает банку с червями", - сказал другой немецкий чиновник, добавив, что если ЕС возьмет деньги из российского центрального банка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент для других, как претензии Польши относительно возмещения Берлином убытков под время Второй мировой войны.

Один чиновник сказал, что министр юстиции Германии Марко Бушманн изучил предложения ЕС по конфискации активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они юридически нетрудоспособны.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Киев считает, что ЕС мог бы привлекать 3 млрд евро в год из активов российского центрального банка. Чиновник сказал, что Украина также рассматривает альтернативную схему, по которой комиссия могла бы использовать конфискованные российские активы в качестве залога, под который она могла бы одалживать для инвестирования с возмещением, предназначенным для Киева.

Спикер комиссии Кристиан Виганд сказал, что лидеры ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе в четверг, предоставят дальнейшие указания.

"Еще некоторые вопросы требуют дополнительного уточнения, и, в частности, необходима дальнейшая координация с нашими международными партнерами, а именно со странами G7, с целью внесения конкретного предложения", - добавил он.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами создает формат, посредством которого сможет конфисковать замороженные российские активы в странах Европы, США, Канаде и других странах-союзниках. Их планируют направить на восстановление Украины.

По данным Bloomberg, в ЕС уже изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

Между тем, Украина готовит механизм для конфискации до 500 млрд долларов замороженных российских активов.

К тому же, в мае Совет Европы создал международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

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