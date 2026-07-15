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Німеччина повернула Україні екснардепа, якого підозрюють у відмиванні мільйонів

21:20 15.07.2026 Ср
2 хв
Втікачу загрожує солідний термін
aimg Сергій Козачук
Німеччина повернула Україні екснардепа, якого підозрюють у відмиванні мільйонів Фото: Руслан Демчак (facebook.com/DemchakRuslanYevhenovych)
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Німеччина екстрадувала в Україну колишнього народного депутата VIII скликання. Його звинувачують у маніпуляціях на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі екстрадиції та арешту

Правоохоронці не називають ім'я екснардепа, якого повернули до України, але раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що йдеться про Руслана Демчака.

Колишнього парламентаря передали українській стороні 13 липня у міжнародному пункті пропуску "Краківець - Корчова".

Одразу після цього його затримали.

За рішенням Печерського районного суду міста Києва фігуранту обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

"Колишній народний депутат, який свого часу обіймав посаду заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, був одним із кінцевих вигодонабувачів схеми", - розповіли у поліції.

Фото: Німеччина видала Україні екснардепа (npu.gov.ua)

Суть корупційної схеми

За даними слідства, у 2017 році учасники злочинної групи організували махінації з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони проводили штучні операції з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку, щоб отримувати інвестиційний прибуток, який не оподатковувався.

Завдяки цим діям екснардеп незаконно отримав та легалізував майже 20 млн гривень.

У 2023 році фігурантам оголосили про підозру, після чого колишній депутат втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Наприкінці 2025 року його затримали на території Німеччини.

"Наразі триває судовий розгляд справи щодо нього та інших учасників злочинної групи", - додали правоохоронці.

Ексдепутату загрожує до 12 років позбавлення волі за маніпулювання на ринках та відмивання грошей.

У лютому 2026 року правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували справу екснардепа до суду. Також суд заарештував майно інших учасників схеми з ОВДП, яку організували у 2017 році.

Справа екс-нардепа Демчака

Нагадаємо, Руслан Демчак - народний депутат України VIII скликання (фракція "Блок Петра Порошенка"), який також обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.

У серпні 2023 року ДБР та Офіс генпрокурора повідомили екс-нардепу про підозру.

За даними правоохоронців, колишній політик сприяв маніпулюванням на фондовій біржі та допомагав легалізувати майно, отримане злочинним шляхом. Через оборудки з державними облігаціями (ОВДЗ) учасники схеми отримали понад 20 мільйонів гривень незаконного прибутку.

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