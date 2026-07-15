Германия вернула Украине экснардепа, подозреваемого в отмывании миллионов
Германия экстрадировала в Украину бывшего народного депутата VIII созыва. Его обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке и легализации почти 20 млн. гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали экстрадиции и ареста
Правоохранители не называют имя экснардепа, возвращенного в Украину, но ранее источники РБК-Украина сообщали, что речь идет о Руслане Демчака.
Бывший парламентарий был передан украинской стороне 13 июля в международном пункте пропуска "Краковец - Корчева".
Сразу после этого его задержали.
По решению Печерского районного суда города Киева фигуранту избрали меру пресечения - содержание под стражей.
"Бывший народный депутат, в свое время занимавший должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, был одним из конечных выгодоприобретателей схемы", - рассказали в полиции.
Суть коррупционной схемы
По данным следствия, в 2017 году участники преступной группы организовали махинации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они проводили искусственные операции по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке, чтобы получать налогооблагаемую инвестиционную прибыль.
Благодаря этим действиям экснардеп незаконно получил и легализовал около 20 млн гривен.
В 2023 году фигурантам объявили о подозрении, после чего бывший депутат скрылся за границу и был объявлен в международный розыск. В конце 2025 года он был задержан на территории Германии.
"В настоящее время продолжается судебное разбирательство дела в отношении него и других участников преступной группы", - добавили правоохранители.
Эксдепутату грозит до 12 лет лишения свободы за манипулирование на рынках и отмывание денег.
В феврале 2026 года правоохранители завершили досудебное расследование и направили дело экснардепа в суд. Также суд арестовал имущество других участников схемы по ОВГЗ, организованной в 2017 году.
Дело экс-нардепа Демчака
Напомним, Руслан Демчак - народный депутат Украины VIII созыва (фракция "Блок Петра Порошенко"), также занимавший должность заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
В августе 2023 года ДБР и Офис генпрокурора сообщили экс-нардепу о подозрении.
По данным правоохранителей, бывший политик способствовал манипулированиям на фондовой бирже и помогал легализовать имущество, полученное преступным путем. Из-за сделок с государственными облигациями (ОВГЗ) участники схемы получили более 20 миллионов гривен незаконной прибыли.