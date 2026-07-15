Германия вернула Украине экснардепа, подозреваемого в отмывании миллионов

Германия экстрадировала в Украину бывшего народного депутата VIII созыва. Его обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке и легализации почти 20 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали экстрадиции и ареста

Правоохранители не называют имя экснардепа, возвращенного в Украину, но ранее источники РБК-Украина сообщали, что речь идет о Руслане Демчака.

Бывший парламентарий был передан украинской стороне 13 июля в международном пункте пропуска "Краковец - Корчева".

Сразу после этого его задержали.

По решению Печерского районного суда города Киева фигуранту избрали меру пресечения - содержание под стражей.

"Бывший народный депутат, в свое время занимавший должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, был одним из конечных выгодоприобретателей схемы", - рассказали в полиции.

Фото: Германия выдала Украине экснардепа (npu.gov.ua) Суть коррупционной схемы

По данным следствия, в 2017 году участники преступной группы организовали махинации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они проводили искусственные операции по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке, чтобы получать налогооблагаемую инвестиционную прибыль.

Благодаря этим действиям экснардеп незаконно получил и легализовал около 20 млн гривен.

В 2023 году фигурантам объявили о подозрении, после чего бывший депутат скрылся за границу и был объявлен в международный розыск. В конце 2025 года он был задержан на территории Германии.

"В настоящее время продолжается судебное разбирательство дела в отношении него и других участников преступной группы", - добавили правоохранители.

Эксдепутату грозит до 12 лет лишения свободы за манипулирование на рынках и отмывание денег.

В феврале 2026 года правоохранители завершили досудебное расследование и направили дело экснардепа в суд. Также суд арестовал имущество других участников схемы по ОВГЗ, организованной в 2017 году.