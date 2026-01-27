Німеччина не постачатиме Україні Patriot: в уряді озвучили причину

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має можливості передати Україні додаткові комплекси Patriot зі своїх запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Коментуючи запити Києва щодо збільшення постачання боєприпасів для протиповітряної оборони, Пісторіус наголосив, що Німеччина вже зробила "непропорційно великий внесок" у передачу систем Patriot Україні, віддавши понад третину власного арсеналу.

За його словами, подальші поставки наразі неможливі, оскільки Бундесвер очікує на заміну переданих комплексів і водночас повинен зберігати спроможності для навчання особового складу та технічного обслуговування цих систем.

Водночас Пісторіус визнав, що і кількість поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів IRIS-T є недостатньою.

Він зазначив, що Німеччина залишається єдиною державою, яка може постачати ці системи Києву, і робить це "в певному сенсі на постійній основі". Проте, зважаючи на суттєве зростання інтенсивності російських атак, попередніх поставок усе одно бракує.

Звертаючись до західних партнерів України, міністр оборони ФРН закликав союзників провести спільну інвентаризацію власних запасів озброєнь, особливо в тих країнах, які ще можуть мати доступні резерви.

Окремо Пісторіус різко розкритикував Росію за систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України, назвавши такі дії особливо цинічними.

Він зазначив, що на тлі переговорів в Абу-Дабі щодо можливого припинення вогню Росія з "невблаганною жорстокістю та брутальністю" в умовах суворої зими продовжує атакувати цивільні енергетичні об’єкти, здійснюючи терор проти українського населення та грубо порушуючи норми міжнародного права.