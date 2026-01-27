Германия не будет поставлять Украине Patriot: в правительстве озвучили причину
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможности передать Украине дополнительные комплексы Patriot из своих запасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Комментируя запросы Киева об увеличении поставок боеприпасов для противовоздушной обороны, Писториус отметил, что Германия уже сделала "непропорционально большой вклад" в передачу систем Patriot Украине, отдав более трети собственного арсенала.
По его словам, дальнейшие поставки пока невозможны, поскольку Бундесвер ожидает замену переданных комплексов и одновременно должен сохранять способности для обучения личного состава и технического обслуживания этих систем.
В то же время Писториус признал, что и количество поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T является недостаточным.
Он отметил, что Германия остается единственным государством, которое может поставлять эти системы Киеву, и делает это "в определенном смысле на постоянной основе". Однако, несмотря на существенный рост интенсивности российских атак, предыдущих поставок все равно не хватает.
Обращаясь к западным партнерам Украины, министр обороны ФРГ призвал союзников провести совместную инвентаризацию собственных запасов вооружений, особенно в тех странах, которые еще могут иметь доступные резервы.
Отдельно Писториус резко раскритиковал Россию за систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины, назвав такие действия особенно циничными.
Он отметил, что на фоне переговоров в Абу-Даби о возможном прекращении огня Россия с "неумолимой жестокостью и грубостью" в условиях суровой зимы продолжает атаковать гражданские энергетические объекты, осуществляя террор против украинского населения и грубо нарушая нормы международного права.
Patriot от США
Как писало РБК-Украина, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.
Президент США отметил, что переговоры прошли очень успешно, а также подчеркнул, что все стороны заинтересованы в завершении войны.
В то же время после возвращения из Давоса Владимир Зеленский сообщил, что привез договоренности по новому пакету крайне необходимых для Украины систем противовоздушной обороны, впрочем подробностей не обнародовал.
Следует отметить, что ракеты для комплексов Patriot сейчас являются критически важными для Украины на фоне усиления российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.