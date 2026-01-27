Германия не будет поставлять Украине Patriot: в правительстве озвучили причину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможности передать Украине дополнительные комплексы Patriot из своих запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Комментируя запросы Киева об увеличении поставок боеприпасов для противовоздушной обороны, Писториус отметил, что Германия уже сделала "непропорционально большой вклад" в передачу систем Patriot Украине, отдав более трети собственного арсенала.

По его словам, дальнейшие поставки пока невозможны, поскольку Бундесвер ожидает замену переданных комплексов и одновременно должен сохранять способности для обучения личного состава и технического обслуживания этих систем.

В то же время Писториус признал, что и количество поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T является недостаточным.

Он отметил, что Германия остается единственным государством, которое может поставлять эти системы Киеву, и делает это "в определенном смысле на постоянной основе". Однако, несмотря на существенный рост интенсивности российских атак, предыдущих поставок все равно не хватает.

Обращаясь к западным партнерам Украины, министр обороны ФРГ призвал союзников провести совместную инвентаризацию собственных запасов вооружений, особенно в тех странах, которые еще могут иметь доступные резервы.

Отдельно Писториус резко раскритиковал Россию за систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины, назвав такие действия особенно циничными.

Он отметил, что на фоне переговоров в Абу-Даби о возможном прекращении огня Россия с "неумолимой жестокостью и грубостью" в условиях суровой зимы продолжает атаковать гражданские энергетические объекты, осуществляя террор против украинского населения и грубо нарушая нормы международного права.