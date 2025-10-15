Німеччина посилює армію: влада обговорює повернення призову на службу і готує альтернативу

Представники партій ХДС/ХСС і СДПН після кількох тижнів обговорень дійшли компромісу щодо нової моделі військової служби в Німеччині. На першому етапі вона залишиться добровільною, але з усіма громадянами, які досягли 18 років, зв'яжуться і запропонують заповнити анкету.

У ній потрібно буде вказати стан здоров'я, рівень фізичної підготовки, освіту та ставлення до військової служби. Для жінок і представників третьої статі участь в опитуванні залишиться добровільною.

Якщо після опрацювання анкет виявиться, що Бундесвер не зміг залучити необхідну кількість добровольців, влада запропонує запровадити лотерейний принцип відбору. У разі провалу і цього заходу Німеччина може відновити обов'язковий призов, який було призупинено ще 2011 року.

Можливе повернення військової повинності

За планом, парламент має ухвалити закон, що регулює порядок проведення медичного огляду та відбору. Чоловіки, визнані придатними до служби, направлятимуться в армію доти, доки збройні сили не досягнуть встановленої кількості військовослужбовців.

Для тих, хто відмовиться від військової служби через релігійні або політичні переконання, передбачена альтернативна цивільна служба. Також допускається повернення загального військового обов'язку, якщо Бундестаг оголосить стан оборони або підвищеної готовності.

Плани щодо посилення армії

Згідно з досягнутою угодою, міністр оборони Борис Пісторіус має визначити потреби армії до 2035 року і щорічно подавати звіти парламенту. У найближчі п'ять років Німеччина планує збільшити чисельність армії зі 183 тисяч до 260 тисяч солдатів, а також створити резерв чисельністю близько 200 тисяч осіб.

Планувалося, що компромісний документ представлять 14 жовтня, проте прес-конференцію скасували. За даними видання, текст зазнав критики на засіданні парламентської групи СДПН. Пісторіус, за інформацією джерел, висловив невдоволення тим, що нова версія проєкту значно відрізняється від запропонованого ним варіанта і, на його думку, має непрактичний вигляд.