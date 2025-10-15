Германия усиливает армию: власти обсуждают возвращение призыва на службу и готовят альтернативу

Представители партий ХДС/ХСС и СДПГ после нескольких недель обсуждений пришли к компромиссу относительно новой модели военной службы в Германии. На первом этапе она останется добровольной, но со всеми гражданами, достигшими 18 лет, свяжутся и предложат заполнить анкету.

В ней нужно будет указать состояние здоровья, уровень физической подготовки, образование и отношение к военной службе. Для женщин и представителей третьего пола участие в опросе останется добровольным.

Если после обработки анкет окажется, что Бундесвер не смог привлечь необходимое количество добровольцев, власти предложат ввести лотерейный принцип отбора. В случае провала и этой меры Германия может восстановить обязательный призыв, приостановленный еще в 2011 году.

Возможное возвращение воинской повинности

По плану, парламент должен принять закон, регулирующий порядок проведения медицинского осмотра и отбора. Мужчины, признанные годными к службе, будут направляться в армию до тех пор, пока вооруженные силы не достигнут установленного количества военнослужащих.

Для тех, кто откажется от военной службы по религиозным или политическим убеждениям, предусмотрена альтернативная гражданская служба. Также допускается возвращение всеобщей воинской обязанности, если Бундестаг объявит состояние обороны или повышенной готовности.

Планы по усилению армии

Согласно достигнутому соглашению, министр обороны Борис Писториус должен определить потребности армии до 2035 года и ежегодно представлять отчеты парламенту. В ближайшие пять лет Германия планирует увеличить численность армии с 183 тысяч до 260 тысяч солдат, а также создать резерв численностью около 200 тысяч человек.

Планировалось, что компромиссный документ представят 14 октября, однако пресс-конференцию отменили. По данным издания, текст подвергся критике на заседании парламентской группы СДПГ. Писториус, по информации источников, выразил недовольство тем, что новая версия проекта значительно отличается от предложенного им варианта и, по его мнению, выглядит непрактично.