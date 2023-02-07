Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня

Німеччина доставить в Україну свої танки Leopard 2A6 вже наприкінці березня у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундесвер у Twitter .

"Основні бойові танки Leopard 2A6 з Німеччини надійдуть наприкінці березня", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

У збройних силах ФРН нагадали, що сьогодні, 7 лютого, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 бойових танків Leopard 2.

Пізніше голова Міноборони ФРН наголошував, що техніку планують доставити в Україну до кінця березня.

При цьому в Німеччині вже визначили, з якої військової частини передадуть Україні танки.

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