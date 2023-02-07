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Германия пообещала передать Украине Leopard 2 в конце марта

Фото: Германия пообещала передать Украине Leopard 2 в конце марта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия доставит в Украину свои танки Leopard 2A6 уже в конце марта в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бундесвер в Twitter.

В вооруженных силах ФРГ напомнили, что сегодня, 7 февраля, глава Минобороны Германии Борис Писториус провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Основные боевые танки Leopard 2A6 из Германии поступят в конце марта", - сказано в сообщении Бундесвера.

Напомним, 25 января Германия официально анонсировала передачу Украине 14 боевых танков Leopard 2.

Позже глава Минобороны ФРГ подчеркивал, что технику планируют доставить в Украине до конца марта.

При этом в Германии уже определили, из какой военной части передадут Украине танки.

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