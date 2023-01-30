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Німеччина визначилася, з якої військової частини передасть Україні Leopard, - ЗМІ

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Понеділок 30 січня 2023 15:38
Німеччина визначилася, з якої військової частини передасть Україні Leopard, - ЗМІ Ілюстративне фото: Німеччина визначилася, з якої військової частини передасть Україні Leopard (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина планує поставити Україні 14 Leopard 2A6, які зараз належать 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Westfalen Blatt.

За інформацією видання, зараз штатна кількість танків у цій в/ч в Аугустдорфі (громада у північно-західній частині ФРН) становить 44 одиниці. При цьому невідомо, скільки з них у строю.

У Westfalen Blatt додають, що 203-й танковий батальйон знаходиться в Литві в рамках місії НАТО "Розширена передова присутність", метою якої є захист східного флангу Альянсу від Росії.

"Танкісти Аугустдорфа знаходяться в країнах Балтії з серпня, і тепер на них чекають назад з танками. Німеччина планує поставити Leopard 2 в Україну наприкінці березня або на початку квітня. Поки неясно, чи будуть замінені танки, які заберуть у 203 танкового батальйона, і коли", - сказано у повідомленні видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса, танки планують доставити в Україну до кінця березня.

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