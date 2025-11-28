ua en ru
Германия согласовала бюджет-2026 с рекордной суммой для Украины

Германия, Пятница 28 ноября 2025 18:39
Германия согласовала бюджет-2026 с рекордной суммой для Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Бундестаг принял бюджет Германии на 2026 год с рекордной суммой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В пятницу, 28 ноября, нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, утвердила федеральный бюджет Германии на 2026 год, в котором предусмотрен беспрецедентный объем поддержки для Украины.

Так, депутаты утвердили для правительства канцлера Фридриха Мерца расходы на 524,5 миллиардов евро. Это на 21,5 миллиард евро больше, чем в бюджете 2025 года. Таким образом законодатели "одобрили" масштабные планы правительства по обороне, социальной политике и международной помощи.

Особенности бюджета-2026

Для покрытия расходов в рамках основного бюджета правительство планирует привлечь почти 98 миллиардов евро долговых средств.

Кроме этого, будут использованы кредиты из специальных фондов - в частности для модернизации Бундесвера и развития инфраструктуры.

Более трети всех расходов приходится на сферу труда и социальную защиту населения.

Расходы на оборону достигнут примерно 108 миллиардов евро, что является самым высоким показателем с момента окончания холодной войны.

Поддержка Украины - на рекордном уровне

Отдельным пунктом в бюджете предусмотрено 11,5 миллиардов евро помощи Украине. Эти средства хотят направить на закупку артиллерийских систем, дронов, бронетехники и другого вооружения.

По данным Министерства обороны Германии, это самый большой объем поддержки от Берлина с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Таким образом, новое правительство Германии показывает, что оно продолжает курс на стратегическую поддержку Киева и укрепление европейской обороноспособности.

Принятие бюджета стало одним из ключевых решений парламента накануне начала 2026 года, определив финансовые приоритеты страны и ее роль в европейской безопасности.

Напомним, 26 ноября Германия объявила о предоставлении Украине зимней помощи в размере 170 миллионов евро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что после подписания любого мирного соглашения с Россией Украине потребуются мощные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что полномасштабная война в Украине может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для ЕС.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

