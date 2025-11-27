Україна потребує потужних збройних сил та гарантій безпеки після мирної угоди, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після укладання будь-якої мирної угоди з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мерц наголосив, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, тому гарантії обговорюються зі США та Україною.
"Україні потрібні сильні збройні сили, і якщо буде досягнуто мирної угоди... Україні й надалі будуть потрібні сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від своїх партнерів", – наголосив Мерц.
Найважливішою гарантією, за його словами, буде добре оснащена українська армія.
"Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельнысть української армії", – сказав Мерц, додавши, що ще зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.
Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 тисяч, а не 600 тисяч, пише Reuters.
Мерц також заявив, що Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.
Допомога Україні від Німеччини
Раніше РБК-Україна писало про те, що Німеччина оголосила про збільшення військової підтримки Україні та негайне виділення зимової допомоги Києву у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у своїй промові в Бундестазі 26 листопада.
Також Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України "на дуже високому рівні" у федеральному бюджеті на 2026 рік.
Канцлер Німеччина нагадав, що у війні в Україні є лише один агресор. Він також зазначив, що її можна "закінчити хоч завтра", якщо РФ виведе свої війська з української території.
Раніше Мерц заявляв, що повномасштабна війна в Україні може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для ЄС.
За його словами, умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки європейських країн.