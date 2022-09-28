ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина побоюється, що "Північний потік" може назавжди стати непридатним для використання

Новость на русском →
Берлін, Середа 28 вересня 2022 16:08
Німеччина побоюється, що "Північний потік" може назавжди стати непридатним для використання Фото: "Північний потік" може стати назавжди непридатним для використання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Німеччини побоюється, що російський газопровід "Північний потік" може стати непридатним для використання назавжди після великих витоків у Балтійське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Джерела в урядових колах заявили, що якщо газопровід швидко не відремонтувати, у трубопроводи потрапить багато солоної води, яка роз'їсть їх.

Тим часом кризова група Міністерства закордонних справ Німеччини також зайнялася цим інцидентом, а кілька федеральних міністерств і відомство канцлера обговорюють наслідки.

Як перший крок Федеральна поліція тепер посилить контроль над територіальними водами Німеччини, а її кораблі пильніше стежитимуть за відповідними маршрутами критичної інфраструктури.

Крім того, федеральні землі мають посилити захист прибережних територій на Північному і Балтійському морях. Існує також заклопотаність з приводу захисту споруджуваних терміналів скрапленого газу, підводних і телекомунікаційних кабелів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на трубопроводах. Пізніше вони зазначили, що йдеться про підводні вибухи.

При цьому в Данії та Норвегії заявили, що причиною витоку міг стати саботаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана