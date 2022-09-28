Германия опасается, что "Северный поток" может навсегда стать непригодным для использования

Власти Германии опасаются, что российский газопровод "Северный поток" может стать непригодным для использования навсегда после крупных утечек в Балтийское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

Источники в правительственных кругах заявили, что если газопровод быстро не отремонтировать, в трубопроводы попадет много соленой воды, которая разъест их.

Тем временем кризисная группа Министерства иностранных дел Германии также занялась этим инцидентом, а несколько федеральных министерств и ведомство канцлера обсуждают последствия.

В качестве первого шага Федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее корабли будут пристальнее следить за соответствующими маршрутами критической инфраструктуры.

Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях. Существует также озабоченность по поводу защиты строящихся терминалов сжиженного газа, подводных и телекоммуникационных кабелей.

Напомним, накануне стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" .

После этого шведские сейсмологи заявили, что зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на трубопроводах. Позже они отметили, что речь идет о подводных взрывах.

При это в Дании и Норвегии заявили, что причиной утечки мог стать саботаж.

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