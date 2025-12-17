UA

Німеччина планує у найближчі роки витратити понад 650 млрд євро на оборону, - FT

Фото: Німеччина планує витратити понад 650 млрд євро на оборону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина планує затвердити масштабний пакет військових закупівель на 50 млрд євро, який завершить рекордний рік із переозброєння Німеччини. На період 2025-2030 років країна має намір витратити на оборону загалом 650 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, це вдвічі більше, ніж за попередні п'ять років. Нарощування фінансування пов'язане, зокрема, з побоюваннями берлінських чиновників, що до 2029 року Росія може бути готова напасти на НАТО.

Серед найближчих закупівель – постачання одягу та захисного спорядження для солдатів на 21 млрд євро, постачання бойових машин піхоти Puma на 4 млрд євро, а також контракт на 2 млрд євро щодо постачання супутникових систем для європейської розвідки на східному фланзі НАТО.

Директор берлінського аналітичного центру Едіна Крістіан Меллінг стверджує, що девіз німецьких військових програм – "отримати все, що можна, до 2029 року". Зокрема, Бундесвер хоче закупити до 12 тисяч безпілотників на 1 млрд євро. Постачання мають розпочати вже 2026 року.

Армія Німеччини намагається стати привабливішою

Бундесвер останнім часом зробив ряд кроків для поліпшення іміджу армії – підвищував зарплати, оплачував отримання водійських прав та інші програми підтримки.

Також повідомлялось, що у Німеччині посилюються суперечки навколо можливого повернення призову і пошуку нових шляхів для поповнення армії. У країні вже кілька тижнів обговорюють, як заповнити нестачу військових кадрів. Уряд хоче знайти до 80 тисяч додаткових рекрутів, щоб до 2035 року досягти мети НАТО – 260 тисяч активних військовослужбовців.

Нагадуємо, що на тлі триваючої агресії Росії Німеччина посилює оборонний потенціал, прагнучи закріпити за собою роль одного з провідних гарантів безпеки в Європі.

НАТО