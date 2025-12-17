Німеччина планує у найближчі роки витратити понад 650 млрд євро на оборону, - FT

За даними видання, це вдвічі більше, ніж за попередні п'ять років. Нарощування фінансування пов'язане, зокрема, з побоюваннями берлінських чиновників, що до 2029 року Росія може бути готова напасти на НАТО.

Серед найближчих закупівель – постачання одягу та захисного спорядження для солдатів на 21 млрд євро, постачання бойових машин піхоти Puma на 4 млрд євро, а також контракт на 2 млрд євро щодо постачання супутникових систем для європейської розвідки на східному фланзі НАТО.

Директор берлінського аналітичного центру Едіна Крістіан Меллінг стверджує, що девіз німецьких військових програм – "отримати все, що можна, до 2029 року". Зокрема, Бундесвер хоче закупити до 12 тисяч безпілотників на 1 млрд євро. Постачання мають розпочати вже 2026 року.