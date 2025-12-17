Германия планирует в ближайшие годы потратить более 650 млрд евро на оборону, - FT

Германия планирует утвердить масштабный пакет военных закупок на 50 млрд евро, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025-2030 годов страна намерена потратить на оборону в общей сложности 650 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, это вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Наращивание финансирования связано, в частности, с опасениями берлинских чиновников, что к 2029 году Россия может быть готова напасть на НАТО.
Среди ближайших закупок - поставка одежды и защитного снаряжения для солдат на 21 млрд евро, поставки боевых машин пехоты Puma на 4 млрд евро, а также контракт на 2 млрд евро по поставке спутниковых систем для европейской разведки на восточном фланге НАТО.
Директор берлинского аналитического центра Эдина Кристиан Меллинг утверждает, что девиз немецких военных программ - "получить все, что можно, до 2029 года". В частности, Бундесвер хочет закупить до 12 тысяч беспилотников на 1 млрд евро. Поставки должны начать уже в 2026 году.
Бундесвер в последнее время сделал ряд шагов для улучшения имиджа армии - повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.
Также сообщалось, что в Германии усиливаются споры вокруг возможного возвращения призыва и поиска новых путей для пополнения армии. В стране уже несколько недель обсуждают, как восполнить нехватку военных кадров. Правительство хочет найти до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО - 260 тысяч активных военнослужащих.
Напоминаем, что на фоне продолжающейся агрессии России Германия усиливает оборонный потенциал, стремясь закрепить за собой роль одного из ведущих гарантов безопасности в Европе.