RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Германия планирует в ближайшие годы потратить более 650 млрд евро на оборону, - FT

Фото: Германия планирует потратить более 650 млрд евро на оборону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия планирует утвердить масштабный пакет военных закупок на 50 млрд евро, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025-2030 годов страна намерена потратить на оборону в общей сложности 650 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, это вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Наращивание финансирования связано, в частности, с опасениями берлинских чиновников, что к 2029 году Россия может быть готова напасть на НАТО.

Среди ближайших закупок - поставка одежды и защитного снаряжения для солдат на 21 млрд евро, поставки боевых машин пехоты Puma на 4 млрд евро, а также контракт на 2 млрд евро по поставке спутниковых систем для европейской разведки на восточном фланге НАТО.

Директор берлинского аналитического центра Эдина Кристиан Меллинг утверждает, что девиз немецких военных программ - "получить все, что можно, до 2029 года". В частности, Бундесвер хочет закупить до 12 тысяч беспилотников на 1 млрд евро. Поставки должны начать уже в 2026 году.

 

Армия Германии пытается стать более привлекательной

Бундесвер в последнее время сделал ряд шагов для улучшения имиджа армии - повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.

Также сообщалось, что в Германии усиливаются споры вокруг возможного возвращения призыва и поиска новых путей для пополнения армии. В стране уже несколько недель обсуждают, как восполнить нехватку военных кадров. Правительство хочет найти до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО - 260 тысяч активных военнослужащих.

Напоминаем, что на фоне продолжающейся агрессии России Германия усиливает оборонный потенциал, стремясь закрепить за собой роль одного из ведущих гарантов безопасности в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО