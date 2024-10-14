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Німеччина підтверджує візит Байдена цього тижня

Берлін, Понеділок 14 жовтня 2024 15:43
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Німеччина підтверджує візит Байдена цього тижня Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Вольфганга Бюхнера, якого цитує N-TV.

За словами речника, Байден планує прибути до Німеччини наприкінці тижня. Німецький уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей.

Бюхнер поки не зміг повідомити подробиць візиту президента США.

Варто додати, що це останній візит Джо Байдена до Німеччини як президента США. Президентські вибори у США відбудуться у листопаді.

Що цьому передувало

Нагадаємо, візит Джо Байдена до Німеччини був запланований на кінець минулого тижня. Проте його скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину Сполучених Штатів Америки.

Минулого тижня у Німеччині також мало відбутися засідання Контактної групи з оборон України у форматі "Рамштайн", яке б очолював Байден. Воно теж було перенесене.

Днями західні ЗМІ повідомили, що Байден все ж відвідає Німеччину цього тижня. Ймовірно, він приїде 18 жовтня. Проте, за даними німецьких видань, під час візиту президента США не буде засідання "Рамштайну".

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