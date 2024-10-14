Німеччина підтверджує візит Байдена цього тижня

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Вольфганга Бюхнера, якого цитує N-TV.

Варто додати, що це останній візит Джо Байдена до Німеччини як президента США. Президентські вибори у США відбудуться у листопаді.

За словами речника, Байден планує прибути до Німеччини наприкінці тижня. Німецький уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей.

Що цьому передувало

Нагадаємо, візит Джо Байдена до Німеччини був запланований на кінець минулого тижня. Проте його скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину Сполучених Штатів Америки.

Минулого тижня у Німеччині також мало відбутися засідання Контактної групи з оборон України у форматі "Рамштайн", яке б очолював Байден. Воно теж було перенесене.

Днями західні ЗМІ повідомили, що Байден все ж відвідає Німеччину цього тижня. Ймовірно, він приїде 18 жовтня. Проте, за даними німецьких видань, під час візиту президента США не буде засідання "Рамштайну".

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