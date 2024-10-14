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Германия подтверждает визит Байдена на этой неделе

Берлин, Понедельник 14 октября 2024 15:43
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Германия подтверждает визит Байдена на этой неделе Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден посетит Германию до конца этой недели. Берлин подтвердил визит американского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, которого цитирует N-TV.

По словам спикера, Байден планирует прибыть в Германию в конце недели. Немецкое правительство тесно сотрудничает с правительством США по деталям.

Бюхнер пока не смог сообщить подробности визита президента США.

Стоит добавить, что это последний визит Джо Байдена в Германию как президента США. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

Что этому предшествовало

Напомним, визит Джо Байдена в Германию был запланирован на конец минувшей недели. Однако его отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть Соединенных Штатов Америки.

На прошлой неделе в Германии также должно было состояться заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое возглавлял бы Байден. Оно тоже было перенесено.

На днях западные СМИ сообщили, что Байден посетит Германию на этой неделе. По всей вероятности, он приедет 18 октября. Однако, по данным немецких изданий, во время визита президента США не будет заседания "Рамштайна".

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