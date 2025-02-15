Германия не поддержит навязанный Украине мир, от этого выиграет только Путин, - Шольц

Германия не будет поддерживать мирную сделку, которую навяжут Украине. В таком случае выиграет только российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что трансатлантическое сообщество всегда объединяла защита свободы и демократии. Поэтому Запад стоит на стороне Украины, на которую напала Россия.

"Поэтому я очень рад, что правительство США подтвердило нашу общую цель - сохранить суверенную независимость Украины. Эта независимость должна быть отражена в переговорах", - добавил Шольц.

По его словам, все согласны, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее. И любой, кто хочет силой передвинуть границы, - заносит топор над мирным порядком. Границы не должны изменяться силой.

"Победа России и распад Украины - не приведут к миру и порядку в Европе. Мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, которое разделяет европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин", - отметил Шольц.

Также канцлер заверил, что Германия способна и дальше предоставлять Украине помощь.

Сильная армия - гарантия безопасности для Украины

Шольц обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не достиг поставленных целей при помощи войны. В частности, в НАТО вступили новые государства, в Украине не был создан марионеточный режим и армия Украины насчитывает около 1 млн человек.

"Но какие гарантии мы можем получить от России, что нападение не повторится. Эта гарантия - сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время. Так что это задача, которая будет возложена на партнеров Украины", - добавил он.