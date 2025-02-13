Політолог попередив про ризик для України через контакти Трампа з Путіним

Політолог наголосив, що Трамп і Путін поки ні про що не домовилися, крім підготовки особистої зустрічі, яка може відбутися в Саудівській Аравії.

Водночас Фесенко зазначив, що його турбує "ейфорія" Трампа щодо Путіна. Американський лідер завжди говорить, що він "перемагає" і "все добре". І після його розмови з Путіним створюється враження, що "ще трохи і буде мир", але це не зовсім так.

За його словами, логіка американців полягає в тому, щоб досягти припинення вогню, потім проведення виборів в Україні та укладення довгострокової мирної угоди. Але Путін не збирається припиняти військові дії і наполягає на "стабільній мирній угоді".

"Звичайно, Путін хоче, щоб це була мирна угода на російських умовах. Ризик тут є, безумовно. Ось я бачу ризик у тому, що Путін, зокрема через особисті контакти, через зустрічі з Трампом, через такі телефонні розмови, буде "обробляти Трампа". Він намагатиметься перепрограмувати Трампа під російські умови завершення війни", - уточнив Фесенко.

Він наголосив, що з цієї причини Україна має наполягати, що переговори про завершення війни мають відбуватися за її участі. Про це потрібно жорстко говорити як публічно, так і непублічно.

На думку політолога, Трамп поки що не збирається домовлятися без України, оскільки після розмови з Путіним він одразу зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"Якби йому Зеленський був нецікавий, і він збирався б домовлятися тільки з Путіним, то він би не дзвонив по телефону Зеленському. І він (Трамп - ред.), як і раніше, завжди говорив, що його формула: "танго танцюють удвох". Він має на увазі РФ і Україну", - додав він.