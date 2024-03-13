Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків

Російський "ІЛ-20" летів із вимкненим радіозв'язком і без плану польоту.

"Сьогодні Єврофайтери з ВПС Німеччини вирушили на чергове завдання. Літак "ІЛ-20" був ідентифікований без плану польоту та радіозв'язку", - повідомили військові.

Дії НАТО проти російських загроз

Раніше ми писали, що шведські літаки днями вперше здійснили два польоти поблизу кордону з Росією. Це сталося вперше після вступу Швеції до НАТО.

Також ми повідомляли, що у Польщі впевнені у допомозі союзників НАТО у разі агресії Росії.

В Албанії відкрилася перша база НАТО, яка захистить регіон Західних Балкан від загроз з боку Росії.

Також на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії до 15 березня продовжаться масштабні військові навчання країн НАТО.