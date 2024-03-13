UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків

Фото: Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Владислав Прийменко

Німецькі військові виявили у небі над Балтикою російський літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВПС Німеччини у соціальній мережі Twitter.

Російський "ІЛ-20" летів із вимкненим радіозв'язком і без плану польоту.

"Сьогодні Єврофайтери з ВПС Німеччини вирушили на чергове завдання. Літак "ІЛ-20" був ідентифікований без плану польоту та радіозв'язку", - повідомили військові.

Дії НАТО проти російських загроз

Раніше ми писали, що шведські літаки днями вперше здійснили два польоти поблизу кордону з Росією. Це сталося вперше після вступу Швеції до НАТО.

Також ми повідомляли, що у Польщі впевнені у допомозі союзників НАТО у разі агресії Росії.

В Албанії відкрилася перша база НАТО, яка захистить регіон Західних Балкан від загроз з боку Росії.

Також на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії до 15 березня продовжаться масштабні військові навчання країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація