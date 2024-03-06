У Польщі впевнені, що у разі агресії Росії союзники по НАТО допоможуть з обороною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Генерального штабу польської армії Пьотра Блазеуша в інтерв'ю TVN 24.

"Перш за все, ми будуємо систему так званих індикаторів і попереджень, щоб ми якомога раніше знали, що ворог щось готує. Пам'ятаймо, що певні показники свідчать нам про те, що інша сторона готується до якихось недружніх нам дій", - сказав він.

Польський генерал наголосив, що у разі агресії Польща звернеться до союзників по НАТО. На його думку, партнери надішлють свої сили.

"Знаючи це, ми, звичайно, намагатимемося якомога швидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що вони розгорнуть свої сили, якщо буде потрібно, щоб продемонструвати силу і стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", - додав Блазеуш.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.