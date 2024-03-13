RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов

Фото: Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Владислав Прийменко

Немецкие военные обнаружили в небе над Балтикой российский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВВС Германии в социальной сети Twitter.

Российский "ИЛ-20" летел с выключенной радиосвязью и без плана полета.

"Сегодня Еврофайтеры из ВВС Германии отправились на очередное задание. Самолет "ИЛ-20" был идентифицирован без плана полета и радиосвязи", - сообщили военные.

Действия НАТО против российских угроз

Ранее мы писали, что шведские самолеты на днях впервые совершили два полета вблизи границы с Россией. Это случилось впервые, после вступления Швеции в НАТО.

Также мы сообщали, что в Польше уверенны в помощи союзников НАТО в случае агрессии России.

К слову, В Албании открылась первая база НАТО, которая защитит регион Западных Балкан от угроз со стороны России.

Также на севере Финляндии, Швеции и Норвегии до 15 марта, продолжатся масштабные военные учения стран НАТО. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация