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Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків

Берлін, Середа 13 березня 2024 00:59
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Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків Фото: Німеччина підняла авіацію для перехоплення російських літаків (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Владислав Прийменко

Німецькі військові виявили у небі над Балтикою російський літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВПС Німеччини у соціальній мережі Twitter.

Російський "ІЛ-20" летів із вимкненим радіозв'язком і без плану польоту.

"Сьогодні Єврофайтери з ВПС Німеччини вирушили на чергове завдання. Літак "ІЛ-20" був ідентифікований без плану польоту та радіозв'язку", - повідомили військові.

Дії НАТО проти російських загроз

Раніше ми писали, що шведські літаки днями вперше здійснили два польоти поблизу кордону з Росією. Це сталося вперше після вступу Швеції до НАТО.

Також ми повідомляли, що у Польщі впевнені у допомозі союзників НАТО у разі агресії Росії.

В Албанії відкрилася перша база НАТО, яка захистить регіон Західних Балкан від загроз з боку Росії.

Також на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії до 15 березня продовжаться масштабні військові навчання країн НАТО.

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