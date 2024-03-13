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Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов

Берлин, Среда 13 марта 2024 00:59
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Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов Фото: Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Владислав Прийменко

Немецкие военные обнаружили в небе над Балтикой российский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВВС Германии в социальной сети Twitter.

Российский "ИЛ-20" летел с выключенной радиосвязью и без плана полета.

"Сегодня Еврофайтеры из ВВС Германии отправились на очередное задание. Самолет "ИЛ-20" был идентифицирован без плана полета и радиосвязи", - сообщили военные.

Действия НАТО против российских угроз

Ранее мы писали, что шведские самолеты на днях впервые совершили два полета вблизи границы с Россией. Это случилось впервые, после вступления Швеции в НАТО.

Также мы сообщали, что в Польше уверенны в помощи союзников НАТО в случае агрессии России.

К слову, В Албании открылась первая база НАТО, которая защитит регион Западных Балкан от угроз со стороны России.

Также на севере Финляндии, Швеции и Норвегии до 15 марта, продолжатся масштабные военные учения стран НАТО.

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