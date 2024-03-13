Германия подняла авиацию для перехвата российских самолетов
Немецкие военные обнаружили в небе над Балтикой российский самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВВС Германии в социальной сети Twitter.
Российский "ИЛ-20" летел с выключенной радиосвязью и без плана полета.
"Сегодня Еврофайтеры из ВВС Германии отправились на очередное задание. Самолет "ИЛ-20" был идентифицирован без плана полета и радиосвязи", - сообщили военные.
Действия НАТО против российских угроз
Ранее мы писали, что шведские самолеты на днях впервые совершили два полета вблизи границы с Россией. Это случилось впервые, после вступления Швеции в НАТО.
Также мы сообщали, что в Польше уверенны в помощи союзников НАТО в случае агрессии России.
К слову, В Албании открылась первая база НАТО, которая защитит регион Западных Балкан от угроз со стороны России.
Также на севере Финляндии, Швеции и Норвегии до 15 марта, продолжатся масштабные военные учения стран НАТО.
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