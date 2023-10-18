Німеччина перекинула на Кіпр спецназ на випадок евакуації німців з Гази й Лівану, - Bild

Зазначається, що Німеччина розгорнула спецпідрозділи через необхідність підготовки на випадок, якщо країні доведеться евакуювати німців, які перебувають у Секторі Газа в заручниках або які працювали там і хочуть виїхати.

Окрім того, видання повідомляє, що командування армійського спецназу також були перекинуті на Кіпр. Туди ж було вивезено їхнє спорядження.

Так само неподалік були перекинуті військово-морські сили спеціального призначення, відомі як бойові плавці. Вони перебувають на землі головним чином на випадок розширення конфлікту і необхідності виведення німців з Лівану за допомогою потужної операції. Це дозволило б Бундесверу втрутитися з боку Середземного моря.

Також на острівну державу перекинули спецпідрозділи Федеральної поліції Німеччини GSG 9, які спеціалізуються на звільненні заручників, і військово-транспортні літаки А400М і С-130.

"Ми на низькому старті й готові до будь-яких варіантів", - сказали cпіврозмовники видання в німецькому уряді.

Зазначається, що можлива операція може бути спрямована на звільнення німецьких заручників із полону ХАМАС чи евакуацію всіх громадян Німеччини із Сектору Газа або з Лівану.

Повідомляється, що евакуація із залученням німецького спецназу, якщо й відбудеться, то стосуватиметься "середньої двозначної кількості людей".

Додамо, що за даними МЗС Німеччини, наразі серед заручників ХАМАС перебувають вісім осіб з німецьким громадянством.