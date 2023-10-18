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Германия перебросила на Кипр спецназ на случай эвакуации немцев из Газы и Ливана, - Bild

Иллюстративное фото: Германия перебросила на Кипр спецназ на случай эвакуации немцев из Газы и Ливана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия развернула специальные подразделения Бундесвера на Кипре, чтобы подготовиться к возможной эвакуации своих граждан, которые находятся в Секторе Газа, в связи с обострением конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что Германия развернула спецподразделения из-за необходимости подготовки на случай, если стране придется эвакуировать немцев, которые находятся в Секторе Газа в заложниках или работают там и хотят уехать.

Кроме того, издание сообщает, что командование армейского спецназа также было переброшено на Кипр. Туда же было вывезено их снаряжение.

Также неподалеку были переброшены военно-морские силы специального назначения, известные как боевые пловцы. Они находятся на земле главным образом в случае расширения конфликта и необходимости вывода немцев из Ливана с помощью мощной операции. Это позволило Бундесверу вмешаться со стороны Средиземного моря.

Также на островное государство перебросили спецподразделения Федеральной полиции Германии GSG 9, которые специализируются на освобождении заложников, и военно-транспортные самолеты А400М и С-130.

"Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - сказали собеседники издания в немецком правительстве.

Отмечается, что возможная операция может быть направлена на освобождение немецких заложников из плена ХАМАС или эвакуацию всех граждан Германии из Сектора Газа или Ливана.

Сообщается, что эвакуация с привлечением немецкого спецназа, если и состоится, будет касаться "среднего двузначного количества людей".

Добавим, что по данным МИД Германии, среди заложников ХАМАС находятся восемь человек с немецким гражданством.

Что этому предшествовало

После того, как террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа, боевики захватили заложников и убили тысячи гражданских.

При этом в ХАМАСе заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения ударов по Сектору Газа.

Добавим, что США, вероятно, решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов, подготовленных к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые спецоперации.

При этом ранее WSJ сообщало, что для потенциального разворачивания в Израиле США уже отобрали 2 тысячи военных.

США также решили направить к берегам Израиля два своих авианосца с кораблями, которые из сопровождают.

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Соединенные Штаты АмерикиСектор ГазаЛиван