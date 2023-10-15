США направили другий авіаносець до берегів Ізраїля, - ЗМІ

США відправили до східного Середземномор'я другу авіаносну групу на чолі з USS Eisenhower, щоб стримати Іран та Хезболу від втручання в конфлікт Ізраїля та ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Високопоставлений американський чиновник і посадовець повідомив виданню, що авіаносній ударній групі USS Eisenhower незабаром накажуть відправитись до берегів Ізраїля та приєднатись там до ударної групи USS Gerald R Ford.

"Я віддав наказ авіаносній ударній групі USS Dwight D. Eisenhower почати рух до Східного Середземномор'я. Це є частиною наших зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Допомога США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж може направитись авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. Повідомлялось, що він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній на його посту. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносця.

Крім цього, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки з засобами ППО та боєприпасами.

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