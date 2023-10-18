Німеччина перекинула на Кіпр спецназ на випадок евакуації німців з Гази й Лівану, - Bild
Німеччина розгорнула спеціальні підрозділи Бундесверу на Кіпрі, щоб підготуватись до можливої евакуації своїх громадян, які перебувають у Секторі Газа, у зв’язку із загостренням конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Зазначається, що Німеччина розгорнула спецпідрозділи через необхідність підготовки на випадок, якщо країні доведеться евакуювати німців, які перебувають у Секторі Газа в заручниках або які працювали там і хочуть виїхати.
Окрім того, видання повідомляє, що командування армійського спецназу також були перекинуті на Кіпр. Туди ж було вивезено їхнє спорядження.
Так само неподалік були перекинуті військово-морські сили спеціального призначення, відомі як бойові плавці. Вони перебувають на землі головним чином на випадок розширення конфлікту і необхідності виведення німців з Лівану за допомогою потужної операції. Це дозволило б Бундесверу втрутитися з боку Середземного моря.
Також на острівну державу перекинули спецпідрозділи Федеральної поліції Німеччини GSG 9, які спеціалізуються на звільненні заручників, і військово-транспортні літаки А400М і С-130.
"Ми на низькому старті й готові до будь-яких варіантів", - сказали cпіврозмовники видання в німецькому уряді.
Зазначається, що можлива операція може бути спрямована на звільнення німецьких заручників із полону ХАМАС чи евакуацію всіх громадян Німеччини із Сектору Газа або з Лівану.
Повідомляється, що евакуація із залученням німецького спецназу, якщо й відбудеться, то стосуватиметься "середньої двозначної кількості людей".
Додамо, що за даними МЗС Німеччини, наразі серед заручників ХАМАС перебувають вісім осіб з німецьким громадянством.
Що цьому передувало
Після того, як терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку Сектору Газа, бойовики захопили заручників та убили тисячі цивільних.
При цьому в ХАМАС заявили про готовність відпустити заручників у разі припинення ударів по Сектору Газа.
Додамо, що США, ймовірно, вирішили відправити до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів, які підготовлені до виконання широкого спектра завдань, включаючи деякі спецоперації.
При цьому раніше WSJ повідомляло, що для потенційного розгортання в Ізраїлі США вже відібрали 2 тисячі військових.
США також вирішили направити до берегів Ізраїлю два своїх авіаносці з кораблями, що їх супроводжують.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.