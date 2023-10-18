Германия перебросила на Кипр спецназ на случай эвакуации немцев из Газы и Ливана, - Bild

Германия развернула специальные подразделения Бундесвера на Кипре, чтобы подготовиться к возможной эвакуации своих граждан, которые находятся в Секторе Газа, в связи с обострением конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Отмечается, что Германия развернула спецподразделения из-за необходимости подготовки на случай, если стране придется эвакуировать немцев, которые находятся в Секторе Газа в заложниках или работают там и хотят уехать.

Кроме того, издание сообщает, что командование армейского спецназа также было переброшено на Кипр. Туда же было вывезено их снаряжение.

Также неподалеку были переброшены военно-морские силы специального назначения, известные как боевые пловцы. Они находятся на земле главным образом в случае расширения конфликта и необходимости вывода немцев из Ливана с помощью мощной операции. Это позволило Бундесверу вмешаться со стороны Средиземного моря.

Также на островное государство перебросили спецподразделения Федеральной полиции Германии GSG 9, которые специализируются на освобождении заложников, и военно-транспортные самолеты А400М и С-130.

"Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - сказали собеседники издания в немецком правительстве.

Отмечается, что возможная операция может быть направлена на освобождение немецких заложников из плена ХАМАС или эвакуацию всех граждан Германии из Сектора Газа или Ливана.

Сообщается, что эвакуация с привлечением немецкого спецназа, если и состоится, будет касаться "среднего двузначного количества людей".

Добавим, что по данным МИД Германии, среди заложников ХАМАС находятся восемь человек с немецким гражданством.