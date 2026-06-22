Германия перебрасывает тысячи военных к границе с Беларусью, - Bild

Германия разместит в Литве почти пять тысяч военнослужащих для защиты восточного фланга НАТО. Они будут базироваться вблизи границы с Беларусью на постоянной основе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Согласно плану, Германия к концу 2027 года развернет там полноценную военную бригаду численностью около 5000 солдат.

По словам Каунаса, создание инфраструктуры для военных идет на десять месяцев быстрее утвержденного графика. На месте лесов сейчас активно строят жилые кварталы, школы, детские сады и медицинские учреждения.

Готовность к обороне

Министр обороны Литвы подчеркнул, что немецкая бригада под командованием генерала Кристиана Хубера критически важна для сдерживания агрессии на восточном фланге Альянса.

"Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова", - отметил Каунас.

Развертывание этих сил в Литве чиновник назвал "вехой в отношениях" обеих стран.

Немецкие военные в Литве

Сейчас в Литве уже находится около 1800 немецких военных. В июне они проводят учения в Пабраде, расположенном в 20 километрах от белорусской границы.

45-я танковая бригада на этих учениях под названием Freedom Shield ("Щит свободы") взаимодействует с 203-м танковым батальоном из Аугустдорфа и частями 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха. Эти два батальона должны в 2027 году передислоцироваться в Литву.