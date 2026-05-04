ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку"

17:50 04.05.2026 Пн
2 хв
Чому Берлін вирішив віддати станцію задарма?
aimg Марія Науменко
Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку" Фото: труби газопроводу "Північний потік" (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, яка розташована в точці підключення газопроводу "Північний потік-1" до німецької газотранспортної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WELT.

Читайте також: У Кремлі назвали єдину перешкоду на заваді запуску "Північного потоку"

Йдеться про об’єкт у Любміні поблизу Грайфсвальда, який раніше використовували для забезпечення технологічного тепла під час транспортування російського газу. Після припинення постачання через Балтійське море у 2022 році станція втратила свою функцію та стала збитковою.

За даними компанії Sefe Securing Energy for Europe GmbH, яка є мажоритарним власником оператора об’єкта, у 2023 році роботу електростанції було повністю зупинено. Потужність станції становить близько 84 мегаватів.

Оскільки знайти покупця не вдалося, компанія вирішила передати об’єкт Україні на умовах самовивозу як гуманітарну допомогу.

"Тому в рамках гуманітарної допомоги електростанція буде передана українському оператору електростанцій на умовах самовивозу", - заявили у Sefe.

У компанії зазначили, що це рішення є економічно доцільним, оскільки дозволяє уникнути витрат на демонтаж і утилізацію. Водночас передача має підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

Втім, ініціатива викликала критику з боку представників проросійської партії AfD у регіоні. Зокрема, місцевий політик Ніколаус Крамер назвав передачу "абсурдною" та заявив, що електростанція могла б використовуватися для енергетичної безпеки Німеччини.

У виданні нагадали, що газопровід "Північний потік-1" був ключовим маршрутом постачання російського газу до Європи. Однак у 2022 році Росія скоротила, а згодом повністю припинила постачання. Пізніше інфраструктура газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" зазнала пошкоджень унаслідок вибухів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина заявила про відмову від імпорту російського газу.

Нагадаємо, після вибухів на газопроводах "Північний потік" у 2022 році німецькі слідчі припускали, що за диверсією могла стояти Росія, хоча Москва це заперечувала.

Того ж року експерти звертали увагу, що підрив інфраструктури міг бути вигідний Кремлю - зокрема, як спосіб пояснити зупинку постачання газу форс-мажорними обставинами та уникнути штрафів за невиконання контрактів.

Уже у березні 2023 року Росія оголосила про консервацію пошкоджених трубопроводів. Йшлося про герметизацію розірваних ділянок і захист металу від корозії, при цьому про відновлення роботи газогонів тоді не повідомлялося.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Північний потік Україна Газ
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори