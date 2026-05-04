Німеччина передасть Україні газову електростанцію з "Північного потоку"

Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, яка розташована в точці підключення газопроводу "Північний потік-1" до німецької газотранспортної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WELT .

Йдеться про об’єкт у Любміні поблизу Грайфсвальда, який раніше використовували для забезпечення технологічного тепла під час транспортування російського газу. Після припинення постачання через Балтійське море у 2022 році станція втратила свою функцію та стала збитковою.

За даними компанії Sefe Securing Energy for Europe GmbH, яка є мажоритарним власником оператора об’єкта, у 2023 році роботу електростанції було повністю зупинено. Потужність станції становить близько 84 мегаватів.

Оскільки знайти покупця не вдалося, компанія вирішила передати об’єкт Україні на умовах самовивозу як гуманітарну допомогу.

"Тому в рамках гуманітарної допомоги електростанція буде передана українському оператору електростанцій на умовах самовивозу", - заявили у Sefe.

У компанії зазначили, що це рішення є економічно доцільним, оскільки дозволяє уникнути витрат на демонтаж і утилізацію. Водночас передача має підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

Втім, ініціатива викликала критику з боку представників проросійської партії AfD у регіоні. Зокрема, місцевий політик Ніколаус Крамер назвав передачу "абсурдною" та заявив, що електростанція могла б використовуватися для енергетичної безпеки Німеччини.

У виданні нагадали, що газопровід "Північний потік-1" був ключовим маршрутом постачання російського газу до Європи. Однак у 2022 році Росія скоротила, а згодом повністю припинила постачання. Пізніше інфраструктура газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" зазнала пошкоджень унаслідок вибухів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина заявила про відмову від імпорту російського газу.