Германия передала Украине еще одну IRIS-T и четыре бронетранспортера
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на правительство Германии.
В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В новый пакет вошли:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
- ракеты к IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (название неизвестно);
- 4 танковых тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 машин пограничной охраны;
- 8 БпЛА Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радаров GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
- 10 тысяч защитных очков.
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Помощь Германии
Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
Также в правительстве Германии заявили, что дадут Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.
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