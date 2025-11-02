Німеччина передала Україні обіцяні системи Patriot, - Зеленський

Україна отримала від Німеччини системи Patriot. Переговори щодо подальшого посилення протиповітряної оборони країни тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору", - наголосив він.
Президент зазначив, що країни певний час готували це посилення ППО, і тепер домовленості виконано.
"Російські удари з повітря - це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі", - сказав Зеленський.
Український лідер додав, що кожне посилення ППО наближає Україну до завершення війни. Він підкреслив, що чим менше буде вдаватися країні-агресорці, тим "більшим буде її мотив завершити війну".
"Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно", - заявив український президент.
Зеленський зауважив, що переговори щодо подальшого посилення ППО тривають. Вони відбуваються як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем.
Німеччина заявляла про наміри передати зі складів Бундесверу Україні Patriot на початку серпня 2025 року, йшлося про дві системи. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав країни ЄС надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від Сполучених Штатів.
Зазначимо, нещодавно, Зеленський і Мерц провели зустріч, під час якої президент України звернувся із "конкретними проханнями" щодо допомоги у "оборонних можливостях" країни.