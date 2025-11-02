Германия передала Украине обещанные системы Patriot, - Зеленский

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора", - подчеркнул он.

Президент отметил, что страны некоторое время готовили это усиление ПВО, и теперь договоренности выполнены.

"Российские удары с воздуха - это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле", - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что каждое усиление ПВО приближает Украину к завершению войны. Он подчеркнул, что чем меньше будет удаваться стране-агрессору, тем "большим будет ее мотив завершить войну".

"Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно", - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что переговоры по дальнейшему усилению ПВО продолжаются. Они происходят как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Германия заявляла о намерениях передать со складов Бундесвера Украине Patriot в начале августа 2025 года, речь шла о двух системах. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.