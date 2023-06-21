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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Фото: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

  • два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них,
  • тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм
  • 6 автомобілів для патрулювання кордону,
  • 155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.

Співпраця України та Німеччини

Німеччина підтримує Україну у відсічі російської агресії. Зокрема, країна вже надала нашим військовим новітні танки Leopard 2A6, бронетехніку, ЗРК, зенітні установки тощо.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країна планує "негайно" передати Україні додаткові ракети для Patriot.

Окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держава допомагатиме Україні стільки, скільки знадобиться.

До того ж, німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні завод, де вироблятимуть сучасні танки та БМП.

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Військова допомога