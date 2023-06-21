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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Фото: Германия передала Украине новый пакет военной помощи (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

В новый пакет помощи от Германии вошло:

  • два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним,
  • тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм
  • 6 автомобилей для патрулирования границы,
  • 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы Vulcano (количество не указано).

Кроме того, Берлин намерен передать Украине ракеты для ЗРК Patriot. При этом их количество тоже не указано.

Сотрудничество Украины и Германии

Германия поддерживает Украину в отпоре российской агрессии. В частности, страна уже предоставила нашим военным новейшие танки Leopard 2A6, бронетехнику, ЗРК, зенитные установки.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что страна планирует "немедленно" передать Украине дополнительные ракеты для Patriot.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государство будет помогать Украине столько, сколько понадобится.

К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет построить в Украине завод, где будут производиться современные танки и БМП.

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