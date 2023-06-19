Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки знадобиться, - Шольц

Німеччина продовжить допомагати Україні оборонятися від російського вторгнення, поки це буде потрібно. Для цього вже є фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава німецького уряду підкреслив, що Захід має бути готовим до того, що російська агресія триватиме "досить довго". Тому союзники по НАТО готуються і адаптують політику до цього.

"Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", - наголосив Шольц.

Він також висловив упевненість у тому, що Європі зараз необхідно інвестувати у протиповітряну оборону, яка дозволить захиститися від балістичних, крилатих ракет та дронів.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина надає Україні військову допомогу практично від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Країна вже передала нашим військовим бронетехніку, ЗРК, зенітні установки і не тільки. Зокрема, бійці ЗСУ отримали від Німеччини новітні танки Leopard 2A6.

Також німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні, де вироблятимуть сучасні танки та БМП.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від Німеччини танки для розмінування.