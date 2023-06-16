Німеччина планує "негайно" передати Україні додаткові ракети для Patriot
Німеччина планує "негайно" передати Україні ще 64 керовані ракети для зенітних ракетних систем Patriot.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на ntv.
"Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських Збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", - заявив Пісторіус під час зустрічі НАТО в Брюсселі.
Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.
Patriot в Україні
Наразі Україна має дві системи ППО Patriot. Одну батарею передали Сполучені Штати Америки, іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. За словами президента Володимира Зеленського, для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.
Варто також нагадати про те, що система ППО вже показала успішний результат, коли 4 травня вперше збила над Києвом російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".
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