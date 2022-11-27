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Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі

Фото: Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, минулого тижня наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Окрім того, Німеччина передала українським військових 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни.

До того ж, для відправки в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Зазначимо, що терміни та способи доставки техніки не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Німеччина анонсувала нову допомогу для України, яка включає генератори, акумулятори та обігрівачі.

Окрім того, Німеччина надасть ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine", що покликана забезпечити доставку українського продовольства до країн Африки.

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Військова допомога