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Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили

Фото: Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Так, на прошлой неделе наша страна получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

К тому же, для отправки в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Отметим, что сроки и способы доставки техники не разглашаются.

Напомним, ранее Германия анонсировала новую помощь для Украины, включающую генераторы, аккумуляторы и обогреватели.

Кроме того, Германия предоставит еще 15 млн евро инициативе "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского продовольствия в страны Африки.

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Военная помощь