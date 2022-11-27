Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили

Кроме того, Германия передала украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

К тому же, для отправки в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Отметим, что сроки и способы доставки техники не разглашаются.

Напомним, ранее Германия анонсировала новую помощь для Украины, включающую генераторы, аккумуляторы и обогреватели.

Кроме того, Германия предоставит еще 15 млн евро инициативе "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского продовольствия в страны Африки.

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