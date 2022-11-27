Німеччина внесе ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine"

Фото: Німеччина передасть ще 15 млн євро до "Grain from Ukraine" (GettyImages)

Німеччина передасть ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine", яка покликана забезпечити доставку українського зерна до країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію посла Німеччині в Україні Анки Фельдгузен в Twitter.