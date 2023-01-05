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Німеччина передала Україні 20 пускових установок для APWKS, розвідувальні дрони та пікапи

Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні 20 пускових установок для APWKS, розвідувальні дрони та пікапи (3д модель Bae Systems)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина оновила список допомоги, переданої Україні. Зокрема, наша держава отримала 20 пускових установок для APWKS, а також 63 пікапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

За тиждень Україна отримала від Німеччини:

  • 20 пускових установок на пікапах для систем APWKS;
  • 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 1 тягач танків Oshkosh M1070;
  • 7 гусеничних дистанційно керованих машин піхоти;
  • 63 пікапи;
  • 21 генератор;
  • 17 вантажівок 8х8;
  • 32 мобільні системи опалення;
  • 8 розвідувальних безпілотників;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • 27 датчиків для боротьби з безпілотниками;
  • 1 машину швидкої допомоги;
  • 7 патрульних машин;
  • 12 великовантажних причепів;
  • 36 400 бавовняних ковдр.

До того ж, Німеччина готується передати Україні ще 92 розвідувальних безпілотники.

в німецькому уряді пояснили, від чого залежить постачання зброї Україні.

Тим часом посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений, що Україна отримає від Німеччини танки.

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