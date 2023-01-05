Німеччина передала Україні 20 пускових установок для APWKS, розвідувальні дрони та пікапи
Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні 20 пускових установок для APWKS, розвідувальні дрони та пікапи (3д модель Bae Systems)
Німеччина оновила список допомоги, переданої Україні. Зокрема, наша держава отримала 20 пускових установок для APWKS, а також 63 пікапи.
За тиждень Україна отримала від Німеччини:
- 20 пускових установок на пікапах для систем APWKS;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- 1 тягач танків Oshkosh M1070;
- 7 гусеничних дистанційно керованих машин піхоти;
- 63 пікапи;
- 21 генератор;
- 17 вантажівок 8х8;
- 32 мобільні системи опалення;
- 8 розвідувальних безпілотників;
- 30 систем виявлення дронів;
- 27 датчиків для боротьби з безпілотниками;
- 1 машину швидкої допомоги;
- 7 патрульних машин;
- 12 великовантажних причепів;
- 36 400 бавовняних ковдр.
До того ж, Німеччина готується передати Україні ще 92 розвідувальних безпілотники.
в німецькому уряді пояснили, від чого залежить постачання зброї Україні.
Тим часом посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений, що Україна отримає від Німеччини танки.
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