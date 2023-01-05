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В уряді Німеччини уточнили, від чого залежить постачання зброї Україні

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Україна, Четвер 05 січня 2023 15:12
В уряді Німеччини уточнили, від чого залежить постачання зброї Україні Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина завжди коригуватиме свої поставки зброї Україні, виходячи з "потреб на полі бою", заявив віце-канцлер, міністр економіки Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Ми не перестанемо постачати зброю в Україну... Ми завжди коригуватимемо наші поставки під потреби поля бою", - сказав Хабек.

Його заява прозвучала наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон сказав президенту Володимиру Зеленському, що його уряд направить легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для допомоги у війні проти Росії.

Нагадаємо, що Німеччина відмовляється передавати Україні танки Leopard . Міністр оборони Крістіни Ламбрехт пояснила це тим, що ще жодна країна не ухвалила рішення про передачу відповідної техніки західного зразка.

Водночас,посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що Рано чи пізно Німеччина передасть Україні бойові танки Leopard 2.

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